Фонд соцстраху направив 3,2 мільйона на компенсації медикам, хворим на COVID-19

З початку пандемії COVID-19 в Україні Фонд соціального страхування направив на компенсації заробітку медикам, хворим на коронавірусну хворобу, 3,2 мільйона гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті відомства.

«Станом на сьогодні з початку пандемії Фонд профінансував понад 3,2 мільйона гривень таких компенсацій, виплати отримали майже 600 лікарів, медсестер, медбратів та інших працівників, зайнятих у протидії поширенню коронавірусної хвороби», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, працівники провели на оплачуваному за кошти ФССУ лікарняному через профзахворювання на коронавірусну хворобу майже 10 000 днів.

У відомстві пояснюють, що за час лікування гострого професійного захворювання на COVID-19 медичним та іншим працівникам, які інфікувались під час виконання посадових обов’язків, Фонд соціального страхування України компенсує втрачений заробіток у розмірі 100% середнього доходу незалежно від стажу.

Як нагадують у ФССУ, гостре професійне захворювання медичних та інших працівників на COVID-19 вважається нещасним випадком на виробництві та передбачає розширений перелік страхових гарантій від Фонду.

Як повідомлялося, в Україні упродовж минулої доби, 12 жовтня, виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість - 270 587.