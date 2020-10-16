Шмигаль доручив головам ОДА проконтролювати забезпечення виборчих дільниць засобами захисту

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до місцевих бюджетів перераховано кошти на забезпечення виборчих дільниць засобами індивідуального захисту, і доручив головам ОДА проконтролювати цей процес.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Урядовому порталі за результатами селекторної наради з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України, яку провів Шмигаль спільно з секретарем Ради національної безпеки та оборони Олексієм Даніловим.

Зокрема, Шмигаль поінформував, що кошти на забезпечення виборчих дільниць засобами індивідуального захисту були перераховані до місцевих бюджетів. «Доручаю головам ОДА взяти під особистий контроль цей процес, оскільки у ЦВК є застереження щодо можливих несумлінних дій представників влади на місцях. До понеділка прошу все зробити, щоб дільниці були забезпечені всім необхідним і вибори відбулись у безпечних умовах», - сказав глава уряду.

Зазначається, що голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко наголосив, що нині важливо скоординувати дії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування для того, щоб запобігти поширенню COVID-19. За його словами, Кабінет Міністрів вчасно виділив кошти на комплекс заходів для безпечного проведення виборчого процесу, проте необхідно забезпечити тепер їх реалізацію.

Крім того, Шмигаль дав доручення міністру охорони здоров’я Максиму Степанову в найкоротші терміни розв’язати питання з довідками для забезпечення голосування хворих на COVID-19, які перебувають на лікуванні вдома. А також доручив відповідальним особам поінформувати голів облдержадміністрацій про порядок проведення голосування в інфекційних лікарнях.

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.

Фото: КМУ