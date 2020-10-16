Поліція розслідує різке збільшення виборців в окремих ОТГ, рекорд зафіксували в Затоці

Національна поліція разом із ЦВК почала фіксувати факти втручання в роботу Єдиного реєстру виборців, коли в окремих територіальних громадах почала несподівано збільшуватися кількість виборців, факти такого незаконного втручання були припинені.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Рекорд був зафіксований у Затоці Одеської області, де за місяць з’явилося 25% таких виборців. По десяткам таких фактів були розпочаті кримінальні провадження, певні особи хотіли збільшити кількість виборців, щоб вплинути на результат волевиявлення. В першу чергу це стосувалося невеличких ОТГ. Як правило, це ОТГ навколо Києва, чи на березі моря в Одеській області – де дуже дорога земля та постійно точаться сварки за землю», - зазначив Геращенко.

Він наголосив, що факти незаконного втручання в Єдиний реєстр виборців було припинено, і осіб, які не мають права голосувати в цих ОТГ, не допустять до виборів.

«Слідчі почали викликати на допити осіб, які виявили бажання голосувати у іншому місті. Дехто навіть не знав, що його перереєстрували, дехто зізнавався, що його попросили так зробити», - підкреслив заступник міністра.

Геращенко нагадав, що наразі в країні працює чат-бот, де кожен може повідомити про порушення виборчого законодавства.

Уточнюється, що найбільше правоохоронці фіксують порушення порядку ведення агітації, підкупу виборів та порушення порядку ведення реєстрів виборців.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня 2020 року.