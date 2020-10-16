Поліція розслідує різке збільшення виборців в окремих ОТГ, рекорд зафіксували в Затоці
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.
«Рекорд був зафіксований у Затоці Одеської області, де за місяць з’явилося 25% таких виборців. По десяткам таких фактів були розпочаті кримінальні провадження, певні особи хотіли збільшити кількість виборців, щоб вплинути на результат волевиявлення. В першу чергу це стосувалося невеличких ОТГ. Як правило, це ОТГ навколо Києва, чи на березі моря в Одеській області – де дуже дорога земля та постійно точаться сварки за землю», - зазначив Геращенко.
Він наголосив, що факти незаконного втручання в Єдиний реєстр виборців було припинено, і осіб, які не мають права голосувати в цих ОТГ, не допустять до виборів.
«Слідчі почали викликати на допити осіб, які виявили бажання голосувати у іншому місті. Дехто навіть не знав, що його перереєстрували, дехто зізнавався, що його попросили так зробити», - підкреслив заступник міністра.
Геращенко нагадав, що наразі в країні працює чат-бот, де кожен може повідомити про порушення виборчого законодавства.
Уточнюється, що найбільше правоохоронці фіксують порушення порядку ведення агітації, підкупу виборів та порушення порядку ведення реєстрів виборців.
Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня 2020 року.