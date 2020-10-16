Керівник «інфекціонки» Миколаєва вважає обшуки тиском на неї через участь у виборах

Керівник Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань Світлана Федорова розцінює обшуки в лікарні як політичний тиск на неї через рішення балотуватися до обласної ради від партії «Наш край».

Про це Федорова написала в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У лікарню зайшла велика кількість правоохоронців, оточили будівлю, розосередилися по території. Крім десятка поліцейських, прийшли ще слідчі, оперуповноважені. У доволі грубій формі сказали, що прийшли з обшуком, тому що я, мовляв, приймала в дар ліки від бізнесменів і почала ремонт відділення за благодійні кошти , - заявила Федорова.

При цьому вона стверджує, що всі дії з її боку є законними, адже на ліки є сертифікати, укладені договори на поставку, вони прийняті на баланс. «Когось сильно дратує, що в нашій лікарні всі хворі лікуються безкоштовно і не купують медикаменти. Ще одна «біда»: ремонт я почала у відділенні, яке ніхто не брався ремонтувати, тому що дуже занедбане. Почала за всіма правилами, маючи всі дозвільні документи, і за гроші бізнесменів, не бюджетні », - заявила лікар.

За її словами, поліціянти невідомо на яких підставах вилучили кілька особистих справ співробітників.

«Іншими словами, як марення, я назвати все це не можу. У мене в кабінеті ведуться допити співробітників... Питання до мене зводяться до того, що даремно я вибрала «Наш край». Тобто, якби я була в іншій партії, були б медалі і ордени? Що це, якщо не тиск? Що це, якщо не переслідування політичне?», - обурюється Федорова.

Як повідомлялося, 15 жовтня в Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювань слідчі проводять обшук в рамках розслідування кримінального провадження за фактом порушення виборчого законодавства, зокрема, підкупу виборців.

За даними поліції, справу було порушено після публікації, в якій кандидат на місцевих виборах повідомив про проведення ремонтних робіт у Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювань.

Керівник обласної організації партії «Наш край» Юрій Кормишкін заявив, що обшук - тиск на їхню партію, адже це саме вони намагаються допомогти лікарні з ремонтом і матеріалами під час пандемії коронавірусу.