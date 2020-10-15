У Миколаєві - обшук в інфекційному центрі, де лікують COVID-19

У Миколаївському обласному Центрі лікування інфекційних хвороб, який визначений опорним для лікування коронавірусу, проводять обшук в рамках розслідування кримінального провадження щодо порушення виборчого законодавства.

Про це передає Укрінформ з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«У результаті моніторингу мережі інтернет була встановлена публікація, в якій кандидат на місцевих виборах повідомив про проведення ремонтних робіт у Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювань. За фактом публікації слідчі Інгульського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 160 ККУ «Надання виборцям, учасникам референдуму, юридичним особам неправомірної вигоди, що супроводжується передвиборною агітацією або агітацією з референдуму, згадуванням імені кандидата, назви політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах, або використанням зображення кандидата, символіки політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах», - йдеться у повідомленні.

В рамках розслідування сьогодні, 15 жовтня, поліцейські проводять обшук у медзакладі з метою вилучення офіційної документації для подальшого аналізу та дослідження. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

На ситуацію вже відреагував керівник обласної організації партії «Наш край» Юрій Кормишкін. Він заявляє це як тиск на їхню партію. Адже це саме його підприємство зголосилося допомогти лікарні з ремонтом під час пандемії коронавірусу.

Фото: Юрій Кормишкін