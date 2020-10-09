В Україні створили мобільний додаток-довідник про кандидатів у депутати й мери

В Україні створили мобільний додаток-довідник про кандидатів у депутати й мери

Укрінформ
Напередодні місцевих виборів група одеських ентузіастів-ІТшників створила мобільний додаток PolitScanner, який забезпечує технологію розпізнавання облич і надає інформацію про кандидатів у депутати і мери міст.

Як передає Укрінформ, про те, як користуватись додатком, розробники повідомляють на однойменному сайті.

"Дізнайся все про політика, навівши камеру на його зображення. Мобільний додаток Politscanner допомагає швидко й зручно отримати інформацію про політика та його діяльність, біографію, програму і доходи. Для використання додатку треба його завантажити на мобільний пристрій, навести камеру телефона на зображення політика, який вас зацікавив. І протягом кількох секунд ви отримаєте детальну інформацію про діяльність політика...", - пропонують розробники мобільного додатку.

Автори радять виборцям досліджувати інформацію про тих, хто балотується в депутати і мери міст, і водночас зауважують, що "додаток не збирає ваші персональні дані, ми не агітуємо за будь-які політичні сили та політиків".

Розробники додатка Politscanner стверджують, що ставили за мету підвищити обізнаність громадян з виборчим процесом та заохотити молодь за допомогою технологічних рішень краще орієнтуватися у сучасній політиці.

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Мобільний додаток доступний для використання в Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі, Києві, Маріуполі, Миколаєві, Івано-Франківську, Вінниці, Запоріжжі, Луцьку, Тернополі та Кривому Розі. Команда проєкту продовжує працювати над тим, щоб розширити список міст.

Унікальний проєкт вдалось реалізувати упродовж року злагодженій роботі команди Інституту політичної інформації (ІПІ) та залучених фахівців.

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