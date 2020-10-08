ЦВК акредитувала вже 205 міжнародних спостерігачів на виборах

Центральна виборча комісія акредитувала ще 78 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій під час місцевих виборів 25 жовтня.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії у четвер, 8 жовтня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Розглянувши відповідні звернення від двох міжнародних організацій, Комісія акредитувала 78 офіційних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. А саме: 25 – від Громадської спілки “Міжнародне співтовариство з прав людини”, 53 – від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів", - зазначила в ЦВК.

Таким чином на місцевих виборах акредитовано вже 205 офіційних спостерігачів: 14 – від трьох іноземних держав та 191 – від шести міжнародних організацій.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.