ЦВК запустила чат-бот, який розповідає про місцеві вибори

Центральна виборча комісія запустила чат-бот, за допомогою якого можна отримати довідкову інформацію щодо місцевих виборів 25 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“Для зручності користувачів інформація у чат-боті систематизована по блоках для конкретної категорії суб’єктів виборчого процесу: виборців, членів комісій, кандидатів та політичних партій”, - пояснили у ЦВК.

Зокрема, виборці матимуть змогу тримати у доступній формі майже будь-яку інформацію, пов’язану з майбутніми виборами, знайти місце розташування своєї виборчої дільниці.

“Важливо, що чат-бот стане в нагоді й виборцям з інвалідністю. Адже його програма дозволяє перевірити доступність всіх без винятку приміщень, де відбуватиметься голосування”, - підкреслили в комісії.

Крім того, для членів виборчих комісій, кандидатів та політичних партій чат-бот має стати своєрідним путівником на весь час виборчої кампанії, оскільки зібраний для цієї категорії суб’єктів виборчого процесу масив інформації дозволить отримати відповіді та поради як щодо загальних питань, так і стосовно конкретних процедур.

Також чат-бот містить розділ, пов’язаний із заходами щодо запобігання поширенню COVID-19 на виборчих дільницях. Цей блок подає конкретні рекомендації стосовно безпечної організації голосування в умовах пандемії коронавірусу.

Окрім того, всі користувачі чат-боту ЦВК зможуть підписатися на календар виборів, а також скористатися пошуковою системою, що пришвидшить отримання необхідної інформації.

“Чат-бот Комісії стане ще одним важливим інструментом для підвищення правової культури громадян. Він буде в нагоді як виборцям, так і решті учасників виборчого процесу. Особливої актуальності запровадження цієї комунікаційної системи набуває і в контексті зміни виборчого законодавства, що своєю чергою потребує серйозної просвітницької роботи в суспільстві”, – зазначив член ЦВК Андрій Гевко.

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За даними пресслужби комісії, крім Телеграм, чат-бот буде також доступний у Фейсбук.

Програмне забезпечення чат-боту ЦВК розроблене в межах проєкту “Підвищення кібербезпеки й прозорості виборчих процесів в Україні”, який координатор проєктів ОБСЄ в Україні реалізує спільно з ЦВК.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.