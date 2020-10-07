Спостерігачі ENEMO працюватимуть на місцевих виборах у режимі онлайн

Міжнародна місія зі спостереження за виборами в Україні ENEMO працюватиме на місцевих виборах в усіх областях, але в новому форматі.

Про це повідомили представники ENEMO на брифінгу в Укрінформі 7 жовтня.

"Це тринадцята місія спостереження ENEMO в Україні. Для цієї місії до дев'яти членів основної команди ENEMO акредитувало і долучило 48 довгострокових спостерігачів, які будуть працювати в команді по двоє і покриватимуть всі області України", - розповіла пресаташе Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO Майя Мілікіч.

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Вона додала, що ENEMO буде оприлюднювати попередні і остаточний звіт за результатами спостереження.

Заступник голови цієї місії П'єр Пейтьє зауважив, що через пандемію COVID-19 та пов'язані з нею ризики місія ENEMO працюватиме на нинішніх виборах в іншому форматі - спостереження проводитиметься в режимі онлайн. Аналітики основної групи і довгострокові спостерігачі матимуть місцевих асистентів, які допомагатимуть їм здійснювати дистанційне спостереження.

"ENEMO ... буде продовжувати працювати як міжнародна місія спостереження за виборами, не відриваючись від завдань нашої місії, а саме спостерігати і надати якісну і професійну оцінку", - запевнив Пейтьє.

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Голова Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO Златко Вуйович підкреслив, що місія відповідає всім міжнародним стандартам щодо виборів, усі спостерігачі підписали кодекс поведінки міжнародних спостерігачів за виборами.

"Попри труднощі і ситуацію з COVID-19 ENEMO буде спостерігати, оцінювати та звітувати про ключові висновки, пов'язані з моніторингом загального виборчого процесу, щодо дотримання основних прав людини та політичних прав, а також про поведінку органів управління виборами. Також місія буде моніторити дотримання прав людини, зазначати скарги, апеляції і процес голосування під час виборів", - зазначив Вуйович.

За його словами, в ENEMO стурбовані швидким збільшенням кількості хворих на COVID-19 і тим, як це може вплинути на виборчий процес. Однак в ENEMO сподіваються, що громадяни України сприятимуть безпечному проведенню виборів і дотримуватимуться необхідних заходів.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.