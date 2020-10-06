У Вінниці на виборах мера знялися з реєстрації троє кандидатів

У Вінниці троє із тринадцяти кандидатів на міського голову знялися з реєстрації.

Відповідні постанови Вінницької міської територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області опубліковані на сайті Вінницької міської ради.

Зокрема, Вінницька міська ТВК своєю постановою скасувала реєстрацію кандидата на посаду Вінницького міського голови на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Світлани Стахової, іншими двома постановами - Андрія Ткачука та Галини Шванової.

Світлана Стахова, Андрій Ткачук та Галина Шванова балотувалися на посаду вінницького міського голови як самовисуванці. Заяви до ТВК про припинення реєстрації надійшли від зазначених осіб у п’ятницю 2 жовтня. Вінницька міська ТВК задовольнила їхні заяви, позаяк терміни подання відповідають передбаченим чинним законодавством.

Наразі у Вінниці залишається десятеро кандидатів на посаду вінницького міського голови, серед яких чинний міський голова Сергій Моргунов(«Українська стратегія»), голова Вінницької ОДА Сергій Борзов «(Слуга народу»), народний депутат України VIII скликання Сергій Кудлаєнко(«Європейська стратегія») та народна депутатка України Олександра Устінова(«Голос»). Загалом, семеро кандидатів на міського голову Вінниці – висуванці політичних партій, троє – самовисуванці.

Місцеві вибори-2020 відбудуться 25 жовтня.