Зеленський пояснив, чому наразі неможливі вибори на непідконтрольному Донбасі

Зеленський пояснив, чому наразі неможливі вибори на непідконтрольному Донбасі

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей проведення виборів неможливе.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Politico Europe, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ні. Я можу дати більш розгорнуту відповідь. Я казав і Президенту Макрону, і канцлеру Німеччини Меркель, і Президенту Путіну, що в нас не буде там спостерігачів, якщо не буде кордону (під нашим контролем) і ми не зможемо контролювати перебіг виборів. Ніхто із західних спостерігачів не зможе туди приїхати. Тому вибори відкритими там не будуть ніколи", - відповів Президент України на запитання, чи можуть відбутися місцеві вибори на непідконтрольних територіях Донбасу.

Також Зеленський підкреслив, що з точки зору безпекової ситуації на непідконтрольному Донбасі не буде вільного доступу для всіх партій, не працюватиме правоохоронна система.

"Ми не знаємо, що буде відбуватися, якщо не буде (контрольованого Україною – ред.) кордону між Україною та Росією. Кордон України має контролювати саме українська влада. Я це кажу відкрито. Я вважаю, що по-іншому не може бути. Суспільний вибух у нас в Україні, той чи інший пункт – це просто фізично неможливо", - наголосив глава держави.

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Водночас він нагадав, що в одному з "мінських" пунктів є виведення всіх незаконних військових формувань з території, а потім – передача Україні контролю над кордоном.

"І тоді ми будемо знати, що нічого іншого не відбувається, що там не перебувають якісь інші мілітаризовані формування й вони не повертаються", - додав Зеленський.

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Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня, окрім тимчасово непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей.

Фото: ОП

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