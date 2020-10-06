Зеленський пояснив, чому наразі неможливі вибори на непідконтрольному Донбасі

Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей проведення виборів неможливе.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Politico Europe, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ні. Я можу дати більш розгорнуту відповідь. Я казав і Президенту Макрону, і канцлеру Німеччини Меркель, і Президенту Путіну, що в нас не буде там спостерігачів, якщо не буде кордону (під нашим контролем) і ми не зможемо контролювати перебіг виборів. Ніхто із західних спостерігачів не зможе туди приїхати. Тому вибори відкритими там не будуть ніколи", - відповів Президент України на запитання, чи можуть відбутися місцеві вибори на непідконтрольних територіях Донбасу.

Також Зеленський підкреслив, що з точки зору безпекової ситуації на непідконтрольному Донбасі не буде вільного доступу для всіх партій, не працюватиме правоохоронна система.

"Ми не знаємо, що буде відбуватися, якщо не буде (контрольованого Україною – ред.) кордону між Україною та Росією. Кордон України має контролювати саме українська влада. Я це кажу відкрито. Я вважаю, що по-іншому не може бути. Суспільний вибух у нас в Україні, той чи інший пункт – це просто фізично неможливо", - наголосив глава держави.

Водночас він нагадав, що в одному з "мінських" пунктів є виведення всіх незаконних військових формувань з території, а потім – передача Україні контролю над кордоном.

"І тоді ми будемо знати, що нічого іншого не відбувається, що там не перебувають якісь інші мілітаризовані формування й вони не повертаються", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня, окрім тимчасово непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей.

Фото: ОП