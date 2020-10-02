Мокан - про "виборчу" постанову: Ми не погодимося на ультиматум Росії

Як передає Укрінформ, про це представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан сказав в інтерв'ю "Українському тижню".

"Це неприйнятно – раз. Це вже неможливо з правової точки зору – два. Ми не можемо й не будемо йти на виконання ультиматумів країни-агресора РФ – три. Тому що сьогодні вони вимагають змінити якийсь пункт постанови, завтра в них будуть якісь інші вимоги. Ми бачимо чітко тенденцію, що Росія, як окупант, робить все можливе, щоб зняти з себе відповідальність й максимально перевести ці переговори у формат Київ – ОРДЛО й таким чином легалізувати тих бойовиків, яких вони контролюють і координують. Український парламент у цьому скликанні й у цій конфігурації не ухвалюватиме якісь незрозумілі рішення й не реагуватиме на ультиматуми з боку РФ всупереч національним інтересам України", - наголосив Мокан.

При цьому оцінюючи подальший хід переговорів, він не виключив, що РФ свідомо блокуватиме будь-які процеси, в тому числі і гуманітарного характеру.

"Якщо ми говоримо, що постанова якимось чином не сподобалася РФ, бо вона там начебто порушує дев’ятий пункт угод, то в мене є питання: перші вісім вже виконали? Ви забезпечили безпековий компонент? Чи, може, Росія в рамках тих самих Мінських домовленостей вивела свої збройні формування? Ні! Цього всього немає", - зазначив він.

За його словами, Росія не хоче давати українській владі "ніяких козирів" напередодні місцевих виборів.

"Зараз суспільний запит на мир і безпеку є найвищим по Україні. І будь-які позитивні зрушення в напрямку мирного процесу могли б позитивно відобразитись, в тому числі й електорально, на показниках влади. І Кремль свідомо блокує перемовини. Крім того, в Кремлі не хочуть брати на себе персональні зобов’язання і в нормандському форматі про щось домовлятися. Ну й не забуваймо, що в такій потужній державі, як США, наближаються президентські вибори. Думаю сукупність різних чинників зараз сприяє тому, що РФ свідомо блокує переговорний процес під будь-яким приводом", - уточнив представник уряду в парламенті.

Разом з тим коментуючи ідею щодо одночасних виборів на підконтрольних і окупованих територіях України, Мокан підкреслив, що таку можливість варто розглядати включно з Кримом.

"Ми готові це обговорювати, і умови, і перспективи, і провести всі вибори, в тому числі й на Кримському півострові, як частині української території. Якщо вся територія, то вся територія, а не тільки окремі райони Донецької та Луганської областей. А я нагадаю: Крим – це українська територія", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

Виборчий процес розпочався 5 вересня, а впродовж 15-24 вересня тривало офіційне висування кандидатів.

Раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що внесення змін до постанови щодо чергових місцевих виборів у частині їх організації та проведення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей поставить під сумнів легітимність усього виборчого процесу в Україні.

Фото: Український тиждень