Рада не встигне ухвалити закон про столицю до місцевих виборів - депутатка

Верховна Рада не встигне ухвалити законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ – столицю України" до місцевих виборів 25 жовтня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказала народний депутат із фракції "Слуга народу", кандидатка в мери Києва Ірина Верещук на брифінгу 2 жовтня.

"Насправді ми вже не встигнемо до виборів його прийняти через карантин, через те, що парламент пішов на вимушені, так би мовити, заходи у зв'язку з поширенням COVID-19", - зазначила Верещук.

Пізніше в коментарі журналістам вона уточнила, що депутати обіцяють ухвалити цей закон після виборів.

Верещук додала, що скликати позачергове засідання парламенту, щоб ухвалити законопроєкт про столицю, теж не планується.

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Депутат також зазначила, що Раді доведеться розглянути близько 900 поправок до проєкту в другому читанні.

Крім того, за словами Верещук, депутати планують внести зміни до проєкту закону "Про місто Київ – столицю України", якими передбачити, щоб закон після його ухвалення запрацював уже для цього скликання Київради, яке буде обране на виборах 25 жовтня.

"Законопроєкт зараз виписаний так, що якщо він запрацює до завершення виборів і до початку прийняття присяги, тоді він починає діяти зараз. Якщо ні, то на наступну каденцію. Але ми хочемо внести, скориставшись змінами до регламенту, внести зміни до цього законопроєкту... щоб закон набрав чинності після його прийняття. Тобто поставити той дедлайн, який допоможе навіть після виборів прийняти цей закон і який буде діяти вже на каденцію дев'ятого скликання Київради", - поінформувала Верещук.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ – столицю України" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 3 жовтня 2019 року.

15 липня 2020 р. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити документ у другому читанні.