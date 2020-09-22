Разумков вважає малоймовірним ухвалення закону про столицю до місцевих виборів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає малоймовірною можливість ухвалити в цілому законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ - столицю України" до місцевих виборів 25 жовтня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер сказав в інтерв'ю телеканалу "Прямий" 22 вересня.

"Я думаю, що це малоймовірно, що ми зможемо розглянути в повному обсязі цей законопроєкт... Зараз не готовий сказати, чи подавав комітет цей законопроєкт на наступні два пленарні тижні. Цього тижня - робота комітетів, і від того, що вони встигнуть розглянути, багато залежить, що саме потрапить у порядок денний пленарних тижнів. Далі ми маємо два [поспіль] пленарних тижнів, і після цього - тиждень у комітетах і два тижні - робота в округах," - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ – столицю України" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 3 жовтня 2019 року.

15 липня 2020 р. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити документ у другому читанні.

20 вересня голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про те, що парламентські фракції працюють над тим, щоб Рада до місцевих виборів почала розгляд у другому читанні законопроєкту №2143-3 "Про місто Київ – столицю України".