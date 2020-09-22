Разумков заявив, що монобільшість зараз налічує 246 депутатів

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Голова ВР Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий" 22 вересня.

"Підставою для дострокового припинення повноважень (минулого скликання ВР - ред.) була навіть не довіра або недовіра [населення] - була відсутність коаліції, тому що у фракцій, які входили до більшості, не було більшості... у двох фракціях не вистачало 226-ти народних депутатів. Станом на сьогодні в монобільшості є 246, якщо я не помиляюсь, за останніми показниками, і це більше ніж необхідно" - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, на VІІ позачерговому з’їзді партії "Слуга народу" Президент Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада нинішнього скликання наразі не дійшла до варіанту розпуску.

13 вересня Голова ВР Дмитро Разумков в ефірі телеканалу NewsOne заявив, що не вбачає підстав для дострокового припинення повноважень парламенту дев'ятого скликання.