"Слуги народу" вважають заяви про "розпуск" Ради інформаційною технологію опонентів

Правові підстави для проведення дострокових парламентських виборів відсутні, а заяви про ймовірність довгостроково припинення повноважень Верховної Ради дев'ятого скликання є інформаційною технологією політичних опонентів чинної влади в Україні.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція партії "Слуга народу") в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Для дострокових виборів парламенту є чітко визначені правові підстави, прописані в Конституції України. Станом на сьогодні жодних правових підстав для дострокових виборів парламенту немає. Стосовно заяв, що місцеві вибори є підготовкою до потенційних парламентських, я думаю, що це просто політична інформаційна технологія опонентів, які в цьому зацікавлені. Відверто кажучи, в складі цього парламенту я бачу дві політичні фракції, які дуже би хотіли цього та максимально сприяють таким інформаційним хвилям", — зазначив Мокан.

Відповідно до статті 90 Конституції України, Президент має право достроково припинити повноваження Верховної Ради за умов, якщо протягом одного місяця в парламенті не сформовано коаліцію депутатських фракцій, якщо протягом шістдесяти днів після відставки уряду не сформовано його персональний склад або у разі, коли протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

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Як повідомляв Укрінформ, на VІІ позачерговому з’їзді партії "Слуга народу" Президент Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада нинішнього скликання наразі не дійшла до варіанту розпуску.

13 вересня Голова ВР Дмитро Разумков в ефірі телеканалу NewsOne заявив, що не вбачає підстав для дострокового припинення повноважень парламенту дев'ятого скликання, а згодом в інтерв'ю телеканалу "Прямий" спікер зауважив, що на сьогодні монобільшість налічує 246 народних депутатів, що унеможливлює розпуск парламенту на підставі відсутності коаліції.