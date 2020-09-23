Раді пропонують заборонити державним діячам виправдовувати агресію РФ

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №4136, який пропонує встановити заборону для деяких категорій осіб публічно заперечувати окремі міжнародні злочини, збройну агресію Російської Федерації і тимчасову окупацію частини території України, а також пропонує обмежити взаємодію таких осіб з органами влади і посадовими особами РФ.

Як передає Укрінформ, текст законопроєкту і супровідні документи до нього оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Так, документ пропонує визнати протиправним публічне заперечення національним публічним діячем, посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування України тимчасової окупації території України Російською Федерацією, поширення ними публічних висловлювань, що прямо або опосередковано містять ознаки визнання законності тимчасової окупації РФ території України.

Законопроєкт також передбачає заборону таким діячам висловлювати підтримку дій Російської Федерації щодо грубого порушення міжнародного права у вигляді посягання на територіальну цілісність України, повного або часткового виправдання дій РФ, спрямованих на окупацію частини території України, засудження дій Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України.

Проєкт закону пропонує заборонити участь національних публічних діячів, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування на території Російської Федерації та/або тимчасово окупованих територіях в урочистостях з нагоди відзначення офіційних державних свят РФ, урочистостях та публічних заходах, що проводяться незаконними органами або посадовцями, створеними на тимчасово окупованій території.

Також пропонується заборонити встановлення зв’язків та будь-яку взаємодію українських публічних діячів, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування з незаконними органами чи посадовцями на тимчасово окупованій території, органами державної влади та місцевого самоврядування Російської Федерації (їх посадовими особами). Це не стосується випадків, визначених частиною четвертої статті 9 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, або якщо на це надана згода Верховною Радою України, або якщо такі зв’язки та взаємодія пов’язані з реалізацією такими особами права на спадкування майна, що знаходиться на території РФ або тимчасово окупованій частині території.

Крім того, ініціатори законопроєкту пропонують заборонити на рівні закону публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні, як геноциду Українського народу, Голокосту, як геноциду єврейського народу та депортації з Криму кримських татар у 1944 році, як геноциду кримськотатарського народу.

Авторами законопроєкту №4136 є група народних депутатів із фракції “Слуга народу” та “Батьківщина”.