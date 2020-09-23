Ткаченко ініціює санкції проти онлайн-сервісів, які пропагують російський контент

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко просить уряд розглянути можливість застосування санкцій проти онлайн сервісів, які пропонують російський контент.

Про це він сказав під час засідання уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пропонується протокольне доручення до Кабінету Міністрів розглянути можливість щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до онлайн сервісів, які пропагують та пропонують продукцію різного роду та контент російського виробництва у розрізі продукції та російських серіалів, які заборонені законом, типу сервіси ivi.ru чи відео library.ru», - сказав Ткаченко.

Раніше в МКІП заявляли, що в Україні вживають заходів для продовження блокування додатку російської соцмережі "ВКонтакте", яка знайшла технічну можливість обходити встановлене раніше блокування. Повідомлялося також, що серед іншого, міністерство готує звернення до основних провайдерів програмного забезпечення (Apple, Google та інші) з вимогою вилучити мобільний додаток "ВКонтакте" з переліку доступних завантажень для українських користувачів.

Відомство звертало увагу, що традиційні піки активності російських спецслужб припадають на важливі події в суспільно-політичному житті України.