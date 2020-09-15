РНБО - про оновлення проксі "ВКонтакте": Спецслужби Росії шукають нові методи обходу санкцій

Активізація роботи російських соціальних мереж напередодні виборів може становити загрозу національній безпеці країни України.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, коментуючи інформацію щодо поновлення роботи на території України мобільного додатку соцмережі «ВКонтакте», повідомляє пресслужба Радбезу.

За його словами, після застосування санкцій щодо згаданої соцмережі, спецслужби Росії шукають нові методи обходу санкцій. Зокрема нещодавно вчергове було оновлено роботу проксі в мобільному додатку та надано доступ до соцмережі «ВКонтакте» українським користувачам.

«З моменту застосування санкцій ми бачимо періодичне поширення інформації про відновлення доступу до цієї соцмережі на території України навіть незважаючи на нестабільну роботу проксі. Ми впевнені, що цей додаток використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений», - зазначив Демедюка.

Заступник секретаря РНБО підкреслив, що активізація роботи додатку має на меті не надання користувачеві доступу до соціальної мережі без застосування додаткових сервісів для обходу санкцій, а збір даних громадян України та поширення дезінформації для впливу на громадську думку і маніпулювання нею.

«Такі дії зазвичай проводяться напередодні визначних подій. Нині це проведення в Україні місцевих виборів», - сказав він.

У Радбезі запевнили, що спеціалісти Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України взаємодіють з міжнародними колегами та партнерами для напрацювання заходів щодо реагування та блокування роботи мобільного додатку «ВКонтакте» на території України.

Як повідомлялося, 15 травня 2017 року Указом Президента України від 15.05.2017 № 133 було уведене в дію рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно з яким на території України було заблоковано роботу ряду російських веб-ресурсів, зокрема соціальної мережі «ВКонтакті». 14 травня 2020 року Указом Президента України Володимира Зеленського №184 ці санкції було продовжено.