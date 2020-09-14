Ткаченко доручив перевірити, чи "ВКонтакте" справді змогла обійти блокування в Україні

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко дав доручення перевірити, чи відповідає дійсності інформація, що російська соціальна мережа "ВКонтакте" знайшла технічну можливість обходити блокування в Україні.

Про це він заявив під час пресконференції з нагоди 100 днів на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проблема проникнення дезінформації, яка іде з "ВКонтакте" чи з російських телеканалів, дійсно вагома. Ми кілька разів зустрічалися в РНБО з цього приводу, є план заходів, сподіваюсь, що він буде реалізований. Стосовно "ВКонтакте" я попросив сьогодні, як тільки ми дізналися про цю інформацію, перевірити, чи насправді це реалістично, і що можна зробити, яке рішення потрібно ухвалити для того, щоб протидіяти цій історії", - сказав Ткаченко.

Водночас він наголосив, що зупинити навалу дезінформації з Росії лише заслонами навряд чи можливо. "Як би ми не ставили заслон, перемога в цій гібридній війні знаходиться в наших руках. Це не тільки якість інформації,.. а й медіаграмотність .. Тому що протидіяти цій навалі неможливо тільки заборонами. Її можна зупинити навчаючись і перевіряючи інформацію, яку вони надають" - вважає урядовець.

Як повідомлялося, російська соціальна мережа "ВКонтакте" на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися "без обмежень".

У травні 2020 року Президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" та "Однокласники" на території України.