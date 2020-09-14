Рада завтра розгляне законопроєкт про 7% ПДВ на культурні послуги - Ткаченко

Верховна Рада 15 вересня має розглянути президентський законопроєкт щодо введення 7% ПДВ на культурні послуги.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час пресконференції з нагоди 100 днів на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завтра буде розглядатися важливий президентський законопроєкт. Це введення замість 20% ПДВ 7% ПДВ на культурні послуги. Це європейська традиція, там ПДВ від 2 до 9%", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що потрібно збільшувати у державному бюджеті на 2021 рік фінансування сфери культури.

Як повідомлялося, раніше Ткаченко заявляв, що президентський законопроєкт №3851 про пільгове оподаткування за зниженою 7%-ю ставкою ПДВ для культури, туризму та креативної економіки вже отримав підтримку двох ключових комітетів – з питань фінансів, податкової та митної політики та з питань гуманітарної та інформаційної політики.