Проєкт “Велика реставрація” має стартувати у 2021 році - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що проєкт «Велика реставрація» має стартувати в Україні у 2021 році.

Про це він сказав на пресконференції з нагоди 100 днів на посаді в понеділок, 14 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що надалі ми збираємося робити. Запустити проєкт “Велика реставрація”. Власне, його старт має відбутися наступного року. Цього року ми будемо реагувати в першу чергу на аварійні ситуації», - сказав Ткаченко.

За його словами, у планах МКІПу також «запустити виробництво серіалів українською мовою про українську історію зроблені українцями».

Також планується цього року запустити центри культурних послуг у 5 областях - Донецькій, Луганській, Херсонській, Чернівецькій та Закарпатській.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 18 серпня підписав Указ “Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”.

Документ має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки.