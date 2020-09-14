МКІП розробило законопроєкт щодо протидії хаотичній забудові - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики розробило законопроєкт щодо протидії хаотичній забудові в Україні, наразі його обговорюють з народними депутатами.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час пресконференції з нагоди 100 днів на посаді міністра, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Розробили проєкт протидії хаотичній забудові. Надзвичайно велика кількість речей, пов'язана із забудовою, я ніколи не думав, що в міністерстві найбільше питання, яке мене буде турбувати, буде пов'язане з дозволами на забудову", - сказав Ткаченко.

Звіт Олександра Ткаченка з нагоди 100 днів на посаді міністра культури та інформаційної політики / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Він додав, що необхідність такого системного закону наразі визріла і МКІП обговорює його з депутатами.

Міністр також розповів, що за 100 днів у МКІП встигли дати поштовх низці стратегічних змін у сферах культури, туризму, креативних індустрій та медіаграмотності. Зокрема, реалізували законопроєкт №3377 про підтримку культури, креативних індустрій і туризму у зв'язку з обмежувальними заходами для протидії COVID-19, підготували проєкти законів щодо охорони культурної спадщини, розробили дорожню карту реалізації найближчими роками указу Президента щодо підтримки культури, туризму, креативних індустрій.

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За його словами, у МКІП протягом 100 днів розробили велику програму для розкриття внутрішнього потенціалу регіонів, запустили програму рібейтів, розпочали програму медіаграмотності, турпрограму "Мандруй Україною", продовжили інституалізацію міністерства та вирішують інші важливі питання.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 червня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.