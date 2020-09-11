Україна запросила представників ЮНЕСКО на Міжнародний музейний форум
Як повідомляє пресслужба МКІП, розмова відбулося під час онлайн-зустрічі 11 вересня, передає Укрінформ.
«Світлана Фоменко порушила, зокрема, питання затвердження буферної зони Софії Київської і Києво-Печерської лаври та виділення міжнародної фінансової допомоги на створення системи гідрогеологічного моніторингу території Софії», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, заступник міністра підкреслила необхідність візиту місії ЮНЕСКО/ІКОМОС для моніторингу збереження цілісності й автентичності історичного центру Львова та надання рекомендацій для створення диференційованих зон з різними режимами висотності та буферної зони.
Фоменко також звернула увагу директора ЦВС ЮНЕСКО на загрозу збереженню українських культурних пам’яток в окупованому Криму, зокрема Ханського палацу у Бахчисараї, і закликала вжити заходів для недопущення співпраці представників світової наукової спільноти з окупаційною владою півострова.
Українська сторона запросила представників ЮНЕСКО на Міжнародний музейний форум, проведення якого заплановане в Києві у квітні 2021 року.