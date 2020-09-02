“Скіфське золото”: стало відомо, коли суд в Амстердамі ухвалить рішення

Апеляційний суд Амстердама після години перерви оголосив, що не може відновити слухання щодо відводу судді у справі про "скіфське золото" без участі судді, якій стало зле.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Головуючий суддя зазначила, що все, що відбувалося сьогодні, 2 вересня, до інциденту, буде прийнято до уваги і було зафіксовано. Під час сьогоднішнього засідання встигли виступити два нідерландських адвокати, які представляють Україну. Суддя, про відвід якого просить українська сторона, не встиг завершити свій виступ. Суд оголосив перерву, бо стало погано судді.

Після перерви було вирішено, що адвокат кримських музеїв та представник музею амстердамського музею Алларда Пірсона можуть подати свої виступи у письмовій формі. Після подачі письмових виступів засідання закрили.

Рішення щодо відводу судді має бути винесене орієнтовно 28 жовтня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Апеляційний суд Амстердама, який у середу, 2 вересня, розпочав слухання щодо відводу судді у справі про приналежність "скіфського золота", оголосив перерву на одну годину, бо судді стало зле.

Україна просить відведення судді у зв'язку з виявленням додаткових матеріалів, що, на її думку, свідчать про упередженість судді та його зв'язку з Росією.

1 листопада 2019 суд у Гаазі відхилив клопотання української сторони про відвід судді Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу щодо "скіфського золота". У рішенні йдеться про те, що суд не побачив жодних обставин, які б свідчили про упередженість судді.

Провадження по суті було зупинено до вирішення питання про відвід.

Пізніше Україна вдруге подала клопотання про відвід судді.

Міністерству юстиції стало відомо про існування обставин, що можуть свідчити про упередженість головуючого судді. Зокрема, за інформацією Мін'юсту, головуючий суддя Апеляційного суду Амстердама протягом кількох років здійснював представництво інтересів російської компанії “Промнефтьстрой” у справі проти ВАТ “НК “ЮКОС2”, тобто фактично захищав інтереси Російської Федерації у справі на користь “Промнефтьстрой”. А представництво інтересів “Промнефтьстрой” він здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв у справі щодо "скіфського золота".

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду. "Скіфське золото", допоки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

У липні 2019 року Апеляційний суд Амстердама відклав ухвалення остаточного рішення у цій справі.

Як відомо, колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку "Крим: золото і таємниці Чорного моря" ще до окупації півострова Росією.