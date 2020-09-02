Слухання щодо "скіфського золота" перервали, бо судді стало зле
Про це повідомляє з будівлі суду кореспондент Укрінформу.
Перерву було оголошено на годину. Слухання мають продовжитися о 14:00, за місцевим часом.
Як повідомляв Укрінформ, справу розглядають троє суддів. На засіданні від України виступають двоє нідерландських адвокатів. Слухання відбуваються нідерландською мовою у залі №10.
Україна просить відведення судді у зв'язку з виявленням додаткових матеріалів, що, на її думку, свідчать про упередженість судді та його зв'язку з Росією.
1 листопада 2019 суд у Гаазі відхилив клопотання української сторони про відвід судді Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу щодо "скіфського золота". У рішенні йдеться про те, що суд не побачив жодних обставин, які б свідчили про упередженість судді.
Провадження по суті було зупинено до вирішення питання про відвід.
Пізніше Україна вдруге подала клопотання про відвід судді.
Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.
28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду. "Скіфське золото", допоки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.
У липні 2019 року Апеляційний суд Амстердама відклав ухвалення остаточного рішення у цій справі.
Як відомо, колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку "Крим: золото і таємниці Чорного моря" ще до окупації півострова Росією.