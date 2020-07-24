«Скіфське золото»: Джапарова сказала, хто представлятиме кримські музеї у суді й до чого тут Газпром

Росія вкладає величезні кошти в затягування суду у справі «скіфського золота» в Нідерландах, зокрема недавно вона поміняла компанію, яка представляє інтереси кримських музеїв.

Про це розповіла перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова у програмі «Насправді: Крим» в ефірі телеканалу «ДОМ».

За словами заступника міністра, Російська Федерація навмисно штучно розтягує в просторі і часі процес у цій справі - «начебто там її офіційно немає».

«Вони найняли зараз одну із найсильніших і найдорожчих (компаній - ред.) у Голландії, яка захищала інтереси Газпрому. Тому, звичайно ж, не шкодуючи коштів, ресурсів, уваги, вони намагатимуться розтягувати цей кейс надовго», - зазначила чиновниця.

Водночас, як стверджує Джапарова, українська позиція в цій суперечці, з точки зору права, є дуже сильною. «Шанси України сильні, тому що ті конвенції і та законодавча база, на яку спирається український захист, говорять про те, що скіфське золото - артефакти кількох музеїв, спочатку йшлося про п'ять музеїв. Один музей історії та чотири кримських музеї. Це майно України, а не кримських музеїв, які фактично є частиною, і були частиною... України. Це майно держави Україна», - заявила вона.

Як повідомляв Укрінформ, суд Амстердама 11 березня 2019 року розпочав розгляд апеляції у справі про повернення в Україну колекції «скіфського золота», яке було відправлено з кримських музеїв на виставку в Нідерландах ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року прийняв рішення про те, що експонати кримських музеїв мають повернути в Україну. Рішення було прийнято на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, яка надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду. «Скіфське золото», допоки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

У липні 2019 року Апеляційний суд Амстердама відклав прийняття остаточного рішення у цій справі.