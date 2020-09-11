МКІП розробляє концепцію розвитку українського кіно до 2025 року

Для розвитку українського кіно Міністерство культури та інформаційної політики серед іншого розробляє концепцію розвитку української кіногалузі на 2020-2025 роки і реформу галузі кіноосвіти.

Як передає Укрінформ, про це поінформував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці.

"Взагалі, немає нічого гіршого, ніж вимушений простій. Вся індустрія пережила це впродовж весни та на початку літа цього року. Втім, напередодні Дня кіно мені хотілось би говорити про це, як про перерву. І разом ми чимало зробили, щоб ця перерва продовжилася роботою. Надалі маємо оптимістичні плани", - написав міністр.

Так, Міністерство культури та інформполітики розробляє концепцію розвитку української кіногалузі на 2020-2025 роки, а держпітчинги мають запрацювати за новими правилами. Також передбачено нове і достатнє фінансування і реформа галузі кіноосвіти.

"Роботу над змінами розпочали. І головне – що всі вони переслідують єдину важливу мету – розвиток українського кіно", - підкреслив Ткаченко.

Міністр також розповів, що відвідав Довженко-Центр.

"Фінансування, як і справедливість, нам відновити вдалось. Але вчора я остаточно переконався, що місце, яке могло бути звалищем старого обладнання середини двотисячних, – стало майдачником для розвитку сучасного мистецтва та креативу", - написав Ткаченко.