Ткаченко розповів, що встиг зробити за перші 100 днів

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що за 100 днів на цій посаді вдалося дати поштовх стратегічним змінам у сферах культури, туризму, креативних індустрій та медіаграмотності.

Як передає Укрінформ, про це Ткаченко повідомив в інтерв'ю Українській правді.

"Встигли дати поштовх ряду великих стратегічних змін: реалізували законопроєкт №3377 (закон про підтримку культури, креативних індустрій і туризму у зв'язку з обмежувальними заходами для протидії COVID-19 - ред.), підготували проєкти законів по охороні культурної спадщини, запустили вперше механізм грантів, розробили дорожню карту реалізації найближчими роками Указу Президента по підтримці культури, туризму, креативних індустрій", - сказав Ткаченко.

Він додав, що серед досягнень - у МКІП також розробили велику програму для розкриття внутрішнього потенціалу регіонів, визначили туристичні "магніти", запустили програму рібейтів, розпочали програму медіаграмотності, турпрограму "Мандруй Україною", продовжили інституалізацію міністерства, провели розмови практично з усіма західними партнерами стосовно програм допомоги.

"Серед менших, але не менш важливих кроків – відкрили Маріїнський палац, відновили фінансування Центру Довженка, підтримали Гогольфест та Гогольтрейн, фестиваль Odessa Classics, підготували 100-річчя театру Франка, провели пітчинг Держкіно, запустили програми Українського культурного фонду та Українського Інституту Книги. У подальшому – запустити реставрацію, центри культурних послуг і закінчити реформу кластерів: кіношна сфера, програма читання, програма культурних діалогів тощо", - додав міністр.

Крім того, міністр зауважив, що поки не вдалося зробити більш ефективним і спроможним саме міністерство.

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"Я з бізнесу – ефективність роботи бюрократичної машини – це "как бы ничего не вышло". Ми маємо обслуговувати людей культури, а не навпаки. У мене іноді складалося враження, що якраз бюрократи стоять у п’ятій позиції до людей щодо культури. Ми маємо створити міністерство, не менш потужне, ніж МВС. Перепрошую, Арсене Борисовичу, давайте співпрацювати", - сказав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.

14 вересня відбудеться пресконференція Ткаченка з нагоди 100 днів на посаді міністра.