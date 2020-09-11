Ткаченко розповів, що встиг зробити за перші 100 днів

Ткаченко розповів, що встиг зробити за перші 100 днів

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що за 100 днів на цій посаді вдалося дати поштовх стратегічним змінам у сферах культури, туризму, креативних індустрій та медіаграмотності.

Як передає Укрінформ, про це Ткаченко повідомив в інтерв'ю Українській правді.

"Встигли дати поштовх ряду великих стратегічних змін: реалізували законопроєкт №3377 (закон про підтримку культури, креативних індустрій і туризму у зв'язку з обмежувальними заходами для протидії COVID-19 - ред.), підготували проєкти законів по охороні культурної спадщини, запустили вперше механізм грантів, розробили дорожню карту реалізації найближчими роками Указу Президента по підтримці культури, туризму, креативних індустрій", - сказав Ткаченко.

Він додав, що серед досягнень - у МКІП також розробили велику програму для розкриття внутрішнього потенціалу регіонів, визначили туристичні "магніти", запустили програму рібейтів, розпочали програму медіаграмотності, турпрограму "Мандруй Україною", продовжили інституалізацію міністерства, провели розмови практично з усіма західними партнерами стосовно програм допомоги.

"Серед менших, але не менш важливих кроків – відкрили Маріїнський палац, відновили фінансування Центру Довженка, підтримали Гогольфест та Гогольтрейн, фестиваль Odessa Classics, підготували 100-річчя театру Франка, провели пітчинг Держкіно, запустили програми Українського культурного фонду та Українського Інституту Книги. У подальшому – запустити реставрацію, центри культурних послуг і закінчити реформу кластерів: кіношна сфера, програма читання, програма культурних діалогів тощо", - додав міністр.

Крім того, міністр зауважив, що поки не вдалося зробити більш ефективним і спроможним саме міністерство.

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"Я з бізнесу – ефективність роботи бюрократичної машини – це "как бы ничего не вышло". Ми маємо обслуговувати людей культури, а не навпаки. У мене іноді складалося враження, що якраз бюрократи стоять у п’ятій позиції до людей щодо культури. Ми маємо створити міністерство, не менш потужне, ніж МВС. Перепрошую, Арсене Борисовичу, давайте співпрацювати", - сказав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.

14 вересня відбудеться пресконференція Ткаченка з нагоди 100 днів на посаді міністра.

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