МКІП винесе питання безпеки журналістів на міжнародний рівень

Питання безпеки журналістів є одним з пріоритетів для Міністерства культури та інформаційної політики, і воно планує провести захід з цього питання.

Про це заявив під час відкриття Шостого Донбас Медіа Форуму заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Журналісти - ... це люди, які стоять на передовій інформаційних комунікацій, повідомлень про те, що відбувається на Сході, в Криму, що відбувається в державі взагалі. Ми всі розуміємо, що означає «четверта влада», свобода слова, і гарантії безпеки журналістів – це те, за що несе відповідальність держава. Ми, на жаль, маємо дуже багато випадків нападів на журналістів, які необхідно розслідувати. І тому для міністерства один з пріоритетів – питання посилення безпеки журналістів. Ми найближчим часом плануємо проводити обговорення з цього приводу разом з міжнародними і громадськими організаціями», - сказав Шевченко.

Водночас він наголосив, що крім обговорень мають бути конкретні результати.

«За багато років є багато прикладів ухвалених законів, після яких, на жаль, ситуація з безпекою в реальності не ставала кращою», - зауважив заступник міністра.

За його словами, пріоритетним є питання стандартів, оскільки з'являється багато дезінформації, і це питання як юридичне, так і етичне.

«Це дуже непроста тема, оскільки це питання і обмежень свободи слова, законодавчих обмежень чи судових рішень. І тут не можна перестаратися, тут потрібно бути дуже акуратними. Однак, я думаю, більшість погодиться, що проблема з великою кількістю недостовірної інформації, інформації, яка порушує стандарти, існує», - зазначив Шевченко.

Щодо інформаційної реінтеграції Донбасу і Криму він зауважив, що в державі існують стратегії інформаційної реінтеграції, виписуються плани, але, на його думку, вони мали би працювати набагато краще.

«І тут потрібне поєднання зусиль державних органів, громадських організацій та міжнародних оганізацій. Лише в такій синергії можливо досягнути успіху», - зазначив Шевченко.

Заступник міністра висловився також за підримку медіа.

«Звичайно, медіа як бізнес мають бути самостійними, незалежними. Проте і в мирні часи, а тим більше у воєнні, і в часи коронавірусу весь бізнес також потребує підтримки, і держава має підтримувати медіа. Зараз в рамках Українського культурного фонду стартувала програма інституційної підтримки медіа - як для телевізійних, так і друкованих форматів. Це маленька краплинка, яку робить зараз держава, проте важлива. І я сподіваюсь, що фінансова підтримка також буде зростати і підсилюватись», - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 11 вересня стартував дводенний Шостий Донбас Медіа Форум. У 2020 році його темою є «Співпраця під час ізоляції».

У програмі Форуму 18 дискусій та воркшопів від українських та зарубіжних експертів із Великої Британії, Грузії, Угорщини, Естонії, Франції, Чехії, Швеції, Польщі, Нідерландів, Боснії, Хорватії, Нікарагуа, Сальвадору. Учасники цьогоріч вперше долучаються онлайн через епідеміологічні виклики.