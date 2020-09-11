В Україні має працювати "культурний спецназ" – Ткаченко

В Україні має запрацювати "культурний спецназ", який захищатиме культурну спадщину.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив в інтерв'ю Українській правді .

"Наразі ми працюємо над тим, щоб нарешті в Україні запрацював "культурний спецназ", який буде захищати культурну спадщину. Як в Італії культурні карабінери — спеціально навчені спеціалісти подвійного підпорядкування МВС та МКІПу", - сказав Ткаченко.

Він додав, що велика реконструкція спадщини, яку необхідно провести в Україні, – це не просто реставрація, а й розвиток державно-приватного партнерства, гроші та інвестиціїї для культурних об'єктів.

Крім того, міністр вважає, що в Україні необхідна трансформація з погляду зміни пострадянської парадигми мислення щодо управління у закладах культури.

"Для нас не просто важливо надати допомогу театрам, а й змінити підходи з точки зору можливостей їхнього заробляння коштів і збільшення відвідуваності театрів, збільшення кількості гастролей після COVID-19", - наголосив Ткаченко.

За його словами, культурні інституції пмусять мати розуміння можливостей самостійного виходу на ринок і отримання додаткової капіталізації, а не тільки розраховувати на державну підтримку.