Національний круглий стіл: Ткаченко пояснив, чому політиків покличуть на закриті сесії

Важливо шляхом культури діалогу знайти в Україні нові наративи, які дозволять суспільству бути єдиним попри наявні відмінності.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко 10 вересня під час Першого Національного круглого столу на тему "Культура діалогу".

"Відмінна риса українського вільного суспільства в тому, що ми можемо кричати одне на одного, можемо не погоджуватись один із одним, але врешті-решт сідаємо і розмовляємо. І це відмінна риса, в тому числі, й від наших сусідів, із якими у нас війна, бо вони можуть робити лише так, аби підкорялися їхній силі і думка не була вільною. Я би дуже хотів, щоби ми показали цими круглими столами нашому суспільству, що можемо не лише кричати один на одного в телевізійних ефірах, а й слухати одне одного, вміти знаходити нові наративи, які дозволять нашому суспільству, незважаючи на те, що воно різне, бути єдиним", – зазначив Ткаченко.

Міністр підкреслив, що це найкраща відповідь українців на агресію, оскільки "в тому, що ми різні і є наша сила, в тому, що ми можемо знаходити шляхом культури діалогу консенсус".

"Навряд чи метою цих круглих столів може стати знаходження ключика до щастя і гармонії українського суспільства. Але важливо, що ми починаємо цей діалог. І дуже символічно, що його починають науковці, лідери суспільної думки, а не політики. Це говорить про те, що можливості та шанси здобути таку єдність у нас існують. Тим не мнеш політики будуть брати участь не в цих круглих столах, а на закритих сесіях окремих, тому що найкраще знаходження консенсусу може відбуватися без софітів телевізійних камер", – додав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики розпочинає 10 вересня серію національних круглих столів. Ініціатива МКІП передбачає проведення семи обговорень в різних містах України - в Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві, - в межах яких науковці, провідні інтелектуали, лідери суспільної думки дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію. Перший Національний круглий стіл присвячений темі "Культура діалогу".