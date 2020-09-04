Перший Національний круглий стіл "Культура діалогу" відбудеться в Києві 10 вересня

10 вересня 2020 року о 12:00 в Києві розпочнеться перший Національний круглий стіл. У фокусі обговорення науковців тема "Культура діалогу".

Захід анонсувало Міністерство культури та інформаційної політики.

Координатором першого круглого столу став директор Інституту філософії НАН України ім. Г.Сковороди Анатолій Єрмоленко.

Серед учасників: Анатолій Єрмоленко, директор Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України; Йосипенко Сергій Львович, заступник директора Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, доктор філософських наук; Нечипоренко Віталій Олександрович, науковий співробітник відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, кандидат філософських наук; Ігор Козловський, вчений, релігієзнавець, кандидат історичних наук, письменник, громадський діяч; Олесь Доній, ідеолог, директор "Центру досліджень політичних цінностей"; Олександр Положинський, співак, шоумен, радіоведучий; Мирослав Маринович, правозахисник, публіцист, релігієзнавець, член-засновник Української Гельсінської групи (Львів скайп); Ян Валетов, український письменник-фантаст і журналіст; Володимир Паніотто, український соціолог, доктор філософських наук, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, професор кафедри соціології Університету "Києво-Могилянська Академія"; Влад Троїцький, український театральний актор, режисер, драматург і телеведучий.

"Наразі у суспільстві багато конфронтацій, які зароджуються через невміння чути та розуміти позиції інших. Можливо, ми не одразу прийдемо до певних консенсусів у межах круглих столів. Але потрібно починати з того, щоб дослухатись одне до одного", - такою бачить основну мету заходів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Онлайн-трансляція круглого столу буде доступною для всіх охочих.

Нагадаємо, 26 серпня Міністерство культури та інформаційної політики презентувало програму масштабного всеукраїнського культурного діалогу "Національний круглий стіл".

Ініціатива МКІП передбачає проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.