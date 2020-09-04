Перший Національний круглий стіл

Перший Національний круглий стіл "Культура діалогу" відбудеться в Києві 10 вересня

Укрінформ
10 вересня 2020 року о 12:00 в Києві розпочнеться перший Національний круглий стіл. У фокусі обговорення науковців тема "Культура діалогу".

Захід анонсувало Міністерство культури та інформаційної політики.

Координатором першого круглого столу став директор Інституту філософії НАН України ім. Г.Сковороди Анатолій Єрмоленко.

Серед учасників: Анатолій Єрмоленко, директор Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України; Йосипенко Сергій Львович, заступник директора Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, доктор філософських наук; Нечипоренко Віталій Олександрович, науковий співробітник відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, кандидат філософських наук; Ігор Козловський, вчений, релігієзнавець, кандидат історичних наук, письменник, громадський діяч; Олесь Доній, ідеолог, директор "Центру досліджень політичних цінностей"; Олександр Положинський, співак, шоумен, радіоведучий; Мирослав Маринович, правозахисник, публіцист, релігієзнавець, член-засновник Української Гельсінської групи (Львів скайп); Ян Валетов, український письменник-фантаст і журналіст; Володимир Паніотто, український соціолог, доктор філософських наук, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, професор кафедри соціології Університету "Києво-Могилянська Академія"; Влад Троїцький, український театральний актор, режисер, драматург і телеведучий.

"Наразі у суспільстві багато конфронтацій, які зароджуються через невміння чути та розуміти позиції інших. Можливо, ми не одразу прийдемо до певних консенсусів у межах круглих столів. Але потрібно починати з того, щоб дослухатись одне до одного", - такою бачить основну мету заходів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Онлайн-трансляція круглого столу буде доступною для всіх охочих.

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Нагадаємо, 26 серпня Міністерство культури та інформаційної політики презентувало програму масштабного всеукраїнського культурного діалогу "Національний круглий стіл".

Ініціатива МКІП передбачає проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.

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