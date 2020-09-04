МКІП готує програму із заохочення до читання - Ткаченко
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Укрінформ
Міністерство культури та інформаційної політики напрацьовує загальну програму з промоції читання в Україні.
Про це глава МКІП Олександр Ткаченко написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
«Робота над загальною програмою з промоції читання у розпалі. В Україні криза читання. Статистика невтішна: в середньому менш як 1 книги на рік. Наше завдання – спільними зусиллями держави, бібліотек, видавців, типографій цю цифру збільшити», - зазначив Ткаченко.
Як повідомлялося, згідно з опитуванням компанії Research & Branding Group, проведеному у 2019 році, близько 57% жителів України не читають книжок.
Фото: Ткаченко у Фейсбуці