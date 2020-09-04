МКІП готує програму із заохочення до читання - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики напрацьовує загальну програму з промоції читання в Україні.

Про це глава МКІП Олександр Ткаченко написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Робота над загальною програмою з промоції читання у розпалі. В Україні криза читання. Статистика невтішна: в середньому менш як 1 книги на рік. Наше завдання – спільними зусиллями держави, бібліотек, видавців, типографій цю цифру збільшити», - зазначив Ткаченко.

Цю проблему він має намір розв'язувати через координацію зусиль, системність та діалог із представниками цієї сфери. «Задля ефективності стратегії - запропонуємо галузі концепт реформ. Тому сьогодні обговорили це з директоркою Національної бібліотеки ім. Ярослава Мудрого», - додав Ткаченко.

Як повідомлялося, згідно з опитуванням компанії Research & Branding Group, проведеному у 2019 році, близько 57% жителів України не читають книжок.

Фото: Ткаченко у Фейсбуці