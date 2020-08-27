Культура діалогу: МКІП оголосило програму Національних круглих столів

Міністерство культури та інформполітики оголосило програму масштабного всеукраїнського культурного діалогу "Національний круглий стіл". Перша дискусія пройде у Києві 10 вересня.

Про це повідомляє пресслужба МКІП, передає Укрінформ.

"Ініціатива МКІП передбачає проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію", - ідеться в повідомленні.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, програма "Національний круглий стіл" розпочнеться 10 вересня у Києві важливою дискусією на тему "Культура діалогу".

"Було багато розмов про необхідність національних круглих столів. Ми це зараз робимо. Українці мають бути сильними та єдиними!", - оголосив старт програми міністр.

Як зазначається, круглі столи продовжаться 24 вересня в Одесі – на тему "Історія"; 12 жовтня у Харкові – на тему "Мова"; 26 жовтня у Чернівцях – на тему "Щастя як мета"; 9 листопада у Кривому Розі – на тему "Екологія"; 19 листопада в Острозі – на тему "Віра, релігія"; 3 грудня в Полтаві – на тему "Мистецтво".

Модератором програми буде Олександр Доній, а співмодератором - Ігор Козловський. Координуватимуть тематичні круглі столи Анатолій Єрмоленко, Іван Патриляк, Анастасія Розлуцька, Павло Вишебаба, Костянтин Дорошенко, а також Олександр Доній та Ігор Козловський.