Україна має великий туристичний потенціал, а з інфраструктурою ще треба працювати – Ткаченко

Україна може запропонувати мандрівникам дивовижні природні атракції, але інфраструктура залишається проблемою.

Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко сказав в ефірі телеканалу «1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Потенціал з точки зору природи у нас надзвичайно великий, а з точки зору інфраструктури працювати є над чим», – сказав Ткаченко.

Урядовець розповів, як нещодавно побував із родиною на відпочинку, і вкотре переконався, наскільки красива Україна, як багато унікальних місць, які можна відкрити, зокрема для іноземних туристів.

З огляду на те, що програма «Велике будівництво» активно втілюється у життя, будуються дороги, і є плани на майбутнє, існують великі шанси розвивати українську сферу індустрії гостинності, переконаний міністр.

Він нагадав, що Президент України Володимир Зеленський 18 серпня підписав Указ «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму». Документ має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки. Програма розрахована на 4 роки, витратять на неї не менше 55 млрд грн, додав Ткаченко.