Сучасна туристична інфраструктура дасть змогу задіяти у сфері молодь і пенсіонерів — Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики України планує створити в державі сучасну туристичну інфраструктуру, що дасть змогу не лише залучати інвестиції, а й розробити програми мобільності для молоді та пенсіонерів із задіянням їх у галузі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 20 серпня під час брифінгу в агентстві щодо роз'яснення плану дій відомства стосовно заходів із підтримки сфери культури та туризму відповідно до Указу Президента “Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму“.

“Ми маємо створити сучасну туристичну інфраструктуру. Сьогодні всі говорять, що через карантин мандрують Україною. І насправді мандрувати є де, але жити, як мандрувати, яким чином — із цим поки є проблема. Це інфраструктурні речі, які дадуть змогу нам не тільки залучати інвестиції, але й спонукати молодь і пенсіонерів долучатися до сфери туризму. Замість того, щоб подорожувати за кордоном, у нас є всі можливості – через розуміння того, як це має відбуватися, і створення відповідної інфраструктури – подорожувати Україною”, – сказав Ткаченко.

З цією метою МКІП планує провести маркетингове дослідження, моніторинг та аналіз показників надходжень до бюджету від сфери туризму, що допоможе визначити перспективи розвитку галузі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 18 серпня підписав Указ “Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”.

Документ має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки.