МКІП запустить обговорення законів про кіно, туризм та культурну спадщину

Міністерство культури та інформаційної політики планує невдовзі почати публічне обговорення про внесення змін до законів про культуру, кіно, туризм і збереження культурної спадщини.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 20 серпня під час брифінгу в агентстві щодо роз'яснення плану дій відомства по заходах із підтримки сфери культури та туризму відповідно до Указу Президента «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму».

“У нас 16 тисяч бібліотек і 16 тисяч клубів по всій країні. У бібліотеках знаходиться в середньому 70-80% літератури, виданої до 1991 року. Йдеться про трансформацію традиції звички читання та трансформацію суті цих бібліотек завдяки не лише змінам до законів, а й завдяки створенню центрів культурних послуг. Цим указом передбачаються зміни до законів про культуру, кіно, туризм, збереження культурної спадщини. У нас є напрацювання, як наші міністерські, так і розроблені з громадськими ініціативами, народними депутатами. Найближчим часом почнемо їх публічне обговорення. Принаймні, одне з них уже триває — стосовно заборони хаотичної забудови", — зазначив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 18 серпня підписав Указ “Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”.

Документ має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки.