Кошти на ремонт у Національному художньому музеї виділять наступного тижня — Ткаченко

Кошти на ремонтно-реставраційні роботи у Національному художньому музеї будуть виділені наступного тижня.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив на брифінгу в Укрінформі, передає кореспондент агентства.

“Документи в Кабмін стосовно виділення коштів з резервного фонду для художнього музею і ще для чотирьох об'єктів подано. Проблема із використанням цих коштів, проходженням документів існує. Тому що очевидно, що варто довести те, що портик розрушився. Напевно, це забере час. Є вказівка, розпорядження прем'єра, щоб це завершилося наступного тижня. Кошти також мають виділяти із наступного тижня", - сказав Ткаченко.

За його словами, загалом є проблема з освоєнням цих коштів, адже були випадки в культурних інституціях, коли гроші виділялися, але не були освоєні, у тому числі, через бачення цих закладів того, як це потрібно робити.

Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня Національний художній музей заявив, що тимчасово зупиняє роботу у зв’язку з обвалом портика. Тоді міністр культури та інформаційної політики запевнив, що буде залучено весь потрібний ресурс, аби найближчим часом музей знову відкрився для відвідувачів.

За його даними, загальна сума проєкту ремонтно-реставраційних робіт Національного художнього музею становить 68 млн грн. До кінця року необхідно виділити 30 млн грн. Серед першочергових робіт: ремонт портика, який руйнується, рихтування та скульптурна група «Аполлон і музи».