На відновлення понад 100 культурних об’єктів наступного року може піти до 15 мільярдів — Ткаченко

На відновлення понад 100 культурних об'єктів у 2021 році в рамках національного проєкту "Велике будівництво" може піти від 10 до 15 млрд грн.

Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив на брифінгу в Укрінформі.

“Така програма потребуватиме в залежності від готовності (об'єктів - ред.) від 10 до 15 млрд грн (на рік - ред.) На сьогоднішній момент ми знаємо, що проєктна документація є на понад 100 об'єктів. Тобто, якщо найближчим часом ми розробляємо послідовність наших кроків — одним із перших з них буде створення експертної ради по відбору (об'єктів - ред.), вже робота розпочалася, і була нарада з багатьма представниками ОТГ, у співпраці з Мінрегіоном”, - сказав Ткаченко.

За його словами, нині триває процес подачі заявок щодо цих об'єктів від представників об'єднаних територіальних громад та обласних державних адміністрацій, список формується. “Заявок вже багато. В залежності від того, яким чином ми їх опрацюємо найближчим часом, будемо подавати бюджетний план наступного року із конкретними пропозиціями”, - додав міністр.

Він уточнив, що у рамках проєкту відбуватиметься не тільки реконструкція або реставрація . “Центри культурних послуг також — це те, що треба добудувати. Тобто, це комплексна історія”, - додав урядовець.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 18 серпня підписав Указ “Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”. Документ має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки.