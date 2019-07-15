ENEMO вказує на правові прогалини у законодавстві про вибори у Раду

Місія Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) вважає, що відсутність вичерпних правил виборчої кампанії в Україні може дозволити кандидатам у народні депутати уникати принципів справедливої агітації та прозорості.

Такі висновки було зроблено в першому проміжному звіті за період з 7 червня по 8 липня 2019 року міжнародної місії ENEMO зі спостереження за позачерговими виборами народних депутатів України, який є у розпорядженні Укрінформу.

“Існуюча нормативно-правова база забезпечує основні передумови для проведення конкурентних і демократичних дострокових парламентських виборів. Однак стислі терміни та значні невизначеності, пов'язані з реєстрацією кандидатів і короткими термінами проведення передвиборчої агітації, створили складні умови. Незважаючи на те, що вибори є конкурентними в цілому, відсутність вичерпних правил проведення кампаній може дозволити кандидатам уникати принципів справедливої агітації та прозорості”, - вважає ENEMO.

Зазначається, що через відсутність комплексної правової бази та наявність правових прогалин у законодавстві про парламентські вибори ЦВК ухвалила низку резолюцій для вирішення проблем, недостатньо розкритих у існуючих законах. “Це, однак, призвело до кількох судових позовів, що ставлять виклики перед цілісністю виборчого процесу», - йдеться у звіті.

Загалом ЦВК зареєструвала 22 політичні партії в загальнонаціональному пропорційному виборчому окрузі.

«ENEMO зауважила, що процедури належного оформлення реєстраційних документів, а також підстави для відхилення заяв часом були неясними. Судові справи і судові процеси, пов'язані з реєстрацією кандидатів і партій, викликали значну невизначеність і плутанину в організації виборівВ ENEMO вказали на “лазівки” в українському виборчому законодавстві», - йдеться у звіті.

ENEMO відзначає значну кількість зареєстрованих кандидатів і організацій-“клонів” (тобто кандидатів і організацій, які носять таке ж ім'я, що й інші). ENEMO оцінює це явище як ризик, який потенційно може заплутати виборців та вплинути на їхню волю.

Водночас ENEMO зазначає, що жінки добре представлені в ОВК (59% членів - жінки) і що всі ОВК були створені з повним членством, що становить 3582 членів (18 членів на ОВК).

«Через велику кількість замін в складах членів ОВК з боку суб'єктів виборчого процесу деякі члени ОВК не відвідували тренінги. У законі не існує положень, які б обмежували кількість разів для виборчих суб'єктів замінювати членів ОВК (до дня виборів), і немає жодних умов щодо рівня досвіду для висунутого члена ОВК. Станом на 8 липня більше третини (понад 35%) членів ОВК вже були замінені хоча б один раз», - йдеться у звіті.

Хоча недостатня кількість подань кандидатів та партій своїх представників до виборчих комісій розглядалася як виклик, ДВК були сформовані вчасно та без значних перешкод, констатували автори звіту.

«Лише трохи більше половини партій у загальнонаціональному окрузі поважали зобов'язання включити 30% жінок-кандидатів (13 з 22 партій) у свої списки. Загалом приблизно 22,5% кандидатів на виборах є жінками», - йдеться у звіті.

Також в ENEMO відзначили, що загальне середовище виборчої кампанії є конкурентним, і для виборців доступні різноманітні альтернативи, включаючи низку нещодавно створених партій. Проте спостерігалися випадки: розповсюдження агітаційних матеріалів, що містять заклики до ненависті; насильства над кандидатами та учасниками кампанії; пошкодження агітаційних матеріалів.

«Значна кількість нелегальних агітаційних матеріалів (неправильно маркованих, часто з відсутньою інформацією про джерела фінансування та / або організацію, відповідальну за публікацію тощо) спостерігалася в більшості областей», - вказується у звіті.

Крім того, зазначається: «Про випадки підкупу виборців в обмін на винагороду (пряма купівля голосів) або товари та послуги (непряма купівля голосів) було повідомлено спостерігачами з більшості регіонів. Відсутність фінансової прозорості та порушення фінансових правил передвиборчої агітації можуть продовжувати впливати на сприйняття виборцями процесу, особливо в тому, що стосується рівня довіри до виборів».

ENEMO підкреслює, що, враховуючи загальне медіа-середовище, яке знаходиться під сильним впливом і формується інтересами власників ЗМІ, роль і значення суспільних мовників є життєво важливими для доступу громадян до всебічної, об'єктивної та неупередженої інформації про вибори та їх учасників, а тому їх незалежність має бути підтримана.

«Учасникам виборчого процесу надається безкоштовний ефірний час і місце у друкованих публічних національних і регіональних ЗМІ. ЦВК, як орган, відповідальний за розподілення безкоштовного ефірного часу, у визначений термін ухвалила резолюцію», - йдеться у звіті.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради.