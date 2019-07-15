НАЗК заявляє про порушення у звітах 53 партій: хто чим “відзначився”

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у звітах 53 політичних партій - включно з парламентськими партіями.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"НАЗК завершило аналіз звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І квартал 2019 року. За результатами аналізу рішеннями Національного агентства від 27 червня та 5 липня затверджено останні 88 висновків за зазначений звітний період", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 53 висновки містять інформацію про виявлені порушення порядку подання звіту політичної партії та встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії - за це передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15 КУпАП.

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Зокрема, порушення виявлені у звітах парламентських політичних партій "Блок Петра Порошенка "Солідарність", "Народний фронт", "Опозиційний блок", "Об’єднання "Самопоміч", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", а також у звіті політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", представники якої входять до складу парламентської фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді України VIII скликання.

"У звітах всіх парламентських партій виявлені факти здійснення внесків особами з непогашеним податковим боргом, що заборонено законом. Крім цього, у звітах "Радикальної партії Олега Ляшка" та партії "Опозиційна платформа – За життя" зафіксовані порушення порядку подання звіту партії. Зазначені порушення є підставою для складання адмінпротоколів” – зазначила член Національного агентства Наталія Корчак.

Також інформація про виявлені порушення міститься у висновках таких політичних партій як: "Могутня Україна", ВО "Відродження України", "Сім’я", "Національно-демократичне об’єднання "Україна", ВО "Мир", "Всеукраїнський опозиційний блок", "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна", "Аграрна партія України об’єднана", "Воля", "Єдина сила","Наш край", "Право народу", "Слов’янська партія", "Справжні", "Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю", "Демальянс (Демократичний альянс)", "Сила і честь", "Партія ветеранів Афганістану", "Власна сила", "Єдиний центр", "Ліберально-демократична партія", "Українське об’єднання патріотів – УКРОП" ,"Рідне місто", "Українська народна партія", "Громадянський союз", "За права людини", "Соціальна справедливість", "Соціал-демократична партія", "Соціал-демократична партія України (Об’єднана)", "Партія зелених України", "Патріот", "Національний корпус", "Ліберальна партія України", "Комуністична партія України", "Мерітократична партія України", "Громадський рух "Народний контроль", "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка" Справедливість", "5.10", "Розумна сила", "Аграрна партія України", "Наші", "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", ВО "Свобода", "Громадянська позиція", "Сила людей", "Основа".