Партії вже витратили на виборчу кампанію понад 500 мільйонів

Українські партії вже витратили на парламентську виборчу кампанію 506 млн грн.

Про це повідомляє рух "Чесно", посилаючись на дані Центральної виборчої комісії .

"Загалом станом на 10 липня політичні партії зібрали на виборчу кампанію понад 568 мільйонів гривень... Сукупні витрати партій згідно із проміжними фінансовими звітами становлять 506 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що ця сума зросте, оскільки звіти кількох партій ще не оприлюднені.

Тим часом лідером за розміром виборчого фонду є Радикальна партія Олега Ляшка - 98,2 млн грн. Партія "Слуга народу" зібрала 97,5 млн грн, "Голос" - 78 млн грн, "Українська стратегія Гройсмана" - 72,2 млн грн, "Опозиційний блок" - 69 млн грн, "Європейська солідарність" - 47,3 млн грн, "Батьківщина" - 35,4 млн грн, "Громадянська позиція" - 21 млн грн, "Сила і честь" - 19 млн млн, "Самопоміч" - 15,5 млн грн.

"В абсолютній більшості випадків виборчі фонди наповнювалися за рахунок коштів партії. Тобто, у фінансових звітах вказано, що на рахунок виборчого фонду кошти надходили з поточного рахунку партії. Це означає, що реальне походження коштів на виборчу кампанію ми дізнаємося частково у серпні (коли партії подадуть до НАЗК звіти за другий квартал 2019 року) та у листопаді (коли партії подадуть звіти за третій квартал, які включатимуть внески за липень)", - зазначає рух "Чесно".

Водночас за обсягами витрат "Слуга народу" випередила Радикальну партію. Зокрема, "Слуга народу" витратила на виборчу кампанію 96,9 млн грн, Радикальна партія Олега Ляшка - 73 млн грн, "Голос"- 71,6 млн грн, "Українська стратегія Гройсмана" - 61,2 млн грн, "Опоблок" - 55 млн грн, "Європейська солідарність" - 47,2 млн грн, "Батьківщина" - 35 млн грн, "Громадянська позиція" - 21 млн грн, "Сила і честь" - 18,4 млн грн, Об'єднання "Самопоміч" - 15,2 млн грн.

Традиційно партії найбільше витрачають на рекламу у ЗМІ, насамперед на телебачення. На це витратили 411,5 мільйонів гривень, або 81% від загального обсягу витрат партій.

У "Чесно" також зазначили, що проміжний фінансовий звіт подала і "Опозиційна платформа - За життя", однак відкрити їхній звіт з технічних причин поки що неможливо.

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Кінцевий термін подачі фінансових звітів — понеділок, 15 липня. Ці звіти повинні містити дані про надходження та витрати з рахунків виборчих фондів з моменту їх відкриття і до 10 липня включно. Повні фінансові звіти за весь період виборчої кампанії партії повинні подати в термін до 10 днів після виборів.