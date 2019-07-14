ЦВК уперше оприлюднила фото всіх мажоритарників

Центральна виборча комісія вперше за всю історію виборів в Україні оприлюднила на своєму сайті фото всіх кандидатів у народні депутати, які балотуються в мажоритарних округах.

Про це повідомляє рух "Чесно".

"Такий крок, на який ЦВК пішла після відповідного звернення Руху ЧЕСНО, дозволить не лише побачити світлини лідерів перегонів, а й краще ідентифікувати технічних кандидатів і так званих “клонів”, котрі можуть спотворити результати волевиявлення громадян", - йдеться у повідомленні.

Зараз вже доступні фотографії 3082 претендентів на депутатські мандати, які балотуються у 199 мажоритарних округах.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України.