ЦВК заспокоїла НСЖУ: виборчу інформацію друкуватимуть у місцевій пресі

Поширена Національною спілкою журналістів України інформація про те, що Центральна виборча комісія не передбачила у кошторисах окружних виборчих комісій видатки на оприлюднення в регіональних і місцевих газетах інформації, пов’язаної з виборами, лише частково відповідає дійсності.

Про це Укрінформу заявили у пресслужбі ЦВК.

Частина третя статті 13 Закону України "Про вибори народних депутатів України" зобов’язує ЦВК доводити рішення виборчих комісій до громадян через друковані засоби масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднювати в інший спосіб (стенд, дошка для оголошень тощо), пояснили у пресслужбі ЦВК.

Аналогічна норма міститься в частині п’ятнадцятій статті 28 виборчого закону, в якій, зокрема, йдеться, що рішення про утворення дільничної виборчої комісії публікується у регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб.

В ЦВК наголосили, що під час здійснення розрахунку середніх норм видатків виборчих комісій на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України видатків для оплати послуг з публікації в друкованих ЗМІ рішень про утворення ДВК не було передбачено.

“Комісія також ще раз наголошує, що з нинішнього року як ЦВК, так і окружні виборчі комісії, і так маючи суттєве навантаження у своїй роботі в період позачергових виборів, всі договори мають укладати лише після проведення відповідних тендерів або переговорних процедур згідно з законодавством про публічні закупівлі, що у більшості випадків не корелюється зі строками, визначеними виборчими законами. Відтак, під час минулої президентської виборчої кампанії не відбулися торги щодо закупівлі архівних боксів, а вже під час нинішньої – збірників законодавчих актів для виборчих комісій, бланків посвідчень членів ДВК та спостерігачів”, - йдеться у повідомленні.

За результатами проведених переговорних процедур закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" Комісія у червні – липні 2019 року уклала договори з редакціями газет "Голос України" та "Урядовий кур’єр" про публікацію матеріалів щодо організації підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України, а також передвиборних програм кожної з політичних партій, кандидати у народні депутати України від якої зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на загальну суму 8 млн 711 тис. 500 грн. В цей же період Комісією укладено 25 договорів з відповідними регіональними друкованими ЗМІ щодо публікації зазначених матеріалів на загальну суму 4 млн 219 тис. 568 грн.

Окружні виборчі комісії були повідомлені про те, що видатки на оприлюднення рішень, в тому числі і щодо утворення ДВК, не передбачені у кошторисі, а тому необхідно забезпечити зазначене оприлюднення в інший спосіб, як це і передбачено законом, наголошують у пресслужбі.

За попередніми розрахунками Комісії для оплати публікації в регіональних газетах складу ДВК та змін до нього, зважаючи на постійну ротацію членів цих комісій, необхідно було передбачити близько 50 млн гривень. Це своєю чергою зумовило б використання коштів резерву, які можуть витрачатися лише на оплату праці у день голосування та у дні встановлення підсумків голосування членам окружних та дільничних виборчих комісій.

“Враховуючи викладене, Комісія змушена констатувати, що підтримуючи звернення регіональних друкованих ЗМІ щодо надання їм можливості оприлюднювати за державні кошти відомості про склади ДВК та зміни до них, НСЖУ, можливо, сама того не усвідомлюючи, лобіює витрати коштів, які, відповідно до виборчого закону, не передбачені в обовʼязковому порядку”, - підкреслюють в ЦВК.

ЦВК наголошує, що завжди була і залишається публічною, відкритою та прозорою для засобів масової інформації, про що свідчить, окрім іншого, й велика кількість різноманітних повідомлень, коментарів, інтервʼю членів Комісії, які останнім часом були поширені у вітчизняному інформаційному просторі.

Також Комісія запевняє, що зі свого боку буде й надалі постійно та ретельно відслідковувати належне і вчасне оприлюднення виборчими комісіями відомостей та інформації, визначених нормами виборчого закону як обовʼязкові для оприлюднення.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Національна спілка журналістів України заявила, що Центральна виборча комісія вперше з часів незалежності України відмовилася друкувати виборчу інформацію у місцевій пресі.