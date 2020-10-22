Президент - про використання COVID-фонду: Ніхто від хворих гроші не забирав

Президент Володимир Зеленський заявляє, що кошти Фонду боротьби з коронавірусом використовуються за призначенням.

Про це він розповів в інтерв'ю "Осінь-2020: перемоги та виклики" чотирьом українським телеканалам, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ніхто від COVID-хворих гроші не забирав", – наголосив глава держави.

На запитання щодо нецільового використання коштів з Фонду боротьби з коронавірусом Президент зауважив, що COVID-фонд складається не з окремо наданих грошей, а з коштів державного бюджету, які раніше виділялись на різні програми, але їхня реалізація була тимчасово зупинена через епідемію.

Так, за словами Зеленського, програма "Велике будівництво" фінансується завдяки частині коштів, які НАК "Нафтогаз України" виграла у Стокгольмському арбітражі в російської компанії "Газпром". Програма передбачає відновлення доріг, якими, серед іншого, "швидкі" доправляють хворих до лікарень.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 вересня з Фонду боротьби з COVID-19 станом було використано 25,8 млрд грн.

Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн, ці кошти передбачені у державному бюджеті. З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, обсяг Фонду сягнув 66 млрд грн.