Президент - про використання COVID-фонду: Ніхто від хворих гроші не забирав

Президент - про використання COVID-фонду: Ніхто від хворих гроші не забирав

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський заявляє, що кошти Фонду боротьби з коронавірусом використовуються за призначенням.

Про це він розповів в інтерв'ю "Осінь-2020: перемоги та виклики" чотирьом українським телеканалам, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ніхто від COVID-хворих гроші не забирав", – наголосив глава держави.

На запитання щодо нецільового використання коштів з Фонду боротьби з коронавірусом Президент зауважив, що COVID-фонд складається не з окремо наданих грошей, а з коштів державного бюджету, які раніше виділялись на різні програми, але їхня реалізація була тимчасово зупинена через епідемію.

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Так, за словами Зеленського, програма "Велике будівництво" фінансується завдяки частині коштів, які НАК "Нафтогаз України" виграла у Стокгольмському арбітражі в російської компанії "Газпром". Програма передбачає відновлення доріг, якими, серед іншого, "швидкі" доправляють хворих до лікарень.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 вересня з Фонду боротьби з COVID-19 станом було використано 25,8 млрд грн.

Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн, ці кошти передбачені у державному бюджеті. З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, обсяг Фонду сягнув 66 млрд грн.

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