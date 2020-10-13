Із «коронавірусного» фонду вже витратили майже 30 мільярдів – Мінфін

Із Фонду боротьби з COVID-19 станом на 9 жовтня було витрачено 29,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Станом на 9 жовтня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено 29,8 млрд грн. Це 45% від загальної суми. На охорону здоров’я використано 4,3 млрд грн (26% передбачених для цього коштів), на соціальний захист – 9,2 млрд грн (88%), на забезпечення правопорядку – 2,4 млрд грн (91%), на повернення коштів за пробне ЗНО витрачено 52,5 млн грн (100% виділених коштів). Також на будівництво і ремонт доріг використано 13,6 млрд (39% передбачених для цього коштів), на сферу культури – 3 млн грн (0,3%).

На відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду виділено 524 млн грн, з яких використано 127,4 млн.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 66 млрд грн, що було передбачено у державному бюджеті.