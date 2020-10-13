Адаптивний карантин продовжуємо до кінця року – Шмигаль

Уряд продовжить дію адаптивного карантину до кінця цього року.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час позачергового засідання уряду у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд сьогодні продовжить дію адаптивного карантину до кінця цього року. Це потрібний крок, щоб гарантувати більш безпечне середовище для українців", - сказав Шмигаль.

Він додав, що в Україні змінять правила щодо дозволеної кількості людей під час участі у масових заходах.

"Наші розрахунки показують, що після проведення концертів з масовим скупченням людей у регіонах кількість хворих суттєво зростала. Після таких "веселих концертів" зовсім не весело лікарям медзакладів та всьому медичному персоналу, який приймає хворих через тижень після таких заходів", - зазначив прем'єр.

Шмигаль уточнив, що в зеленій зоні пропонуть дозволити масові заходи при кільксоті не більше 50 учасників, у жовтій зоні - не більше 30 людей, у помаранчевій - не більше 20 людей, за умови дотримання соціальної дистанції 1,5 м і "масочного режиму".

За його словами, Кабінет Міністрів внесе підготовлені Міністерством охорони здоров’я та Міністерством освіти і науки доповнення до постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641", які дозволять 15 жовтня школам розпочати канікули, а вишам перейти на дистанційну форму навчання.

Увечері 12 жовтня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення рекомендувати закладам загальної середньої освіти встановити з 15 по 30 жовтня 2020 року канікули, у наступний період - можливий перехід на дистанційну і змішану форму навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Також рекомендовано закладам професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти перейти з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків (окрім сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування, здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій, червоних карантинних зон, іноземних громадян та осіб без громадянства, здобувачів освіти, які поєднують навчання з роботою).

Як повідомлялося, в Україні протягом минулої доби, 12 жовтня, виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 270 587.

Фото: КМУ