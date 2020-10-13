У COVID-лікарнях зайняті понад 60% ліжок - МОЗ

У COVID-лікарнях зайняті понад 60% ліжок - МОЗ

Укрінформ
Станом на 12 жовтня, у лікарнях, які відведені для лікування пацієнтів з COVID-19, зайнято 62,3% ліжок.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, у Києві станом на 12 жовтня завантаженість ліжок у лікарнях "першої хвилі" становить 70,6%, захворюваність за останні 14 днів становить 186,5 на 100 тис. населення при базовому показнику, встановленому МОЗ, - 40 на 100 тис. населення.

Найвищий показник завантаженості ліжок у лікарнях "першої хвилі", за даними МОЗ, в Одеській області - 85,6%, Луганській області - 83,9%, Донецькій області - 83,7%, Харківській області - 75%, Дніпропетровській області - 73,3%, Вінницькій області - 70,8.

Найвищий показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення станом на 13 жовтня, за даними МОЗ, зафіксовано у Сумській області - 327,1, Тернопільській області - 284,5, Харківській області - 282,9, Хмельницькій області - 266,6, Чернівецькій області - 263,3.

Загалом по Україні захворюваність на COVID-19 за 14 днів складає 172,4 на 100 тис. населення.

За даними МОЗ, до пом'якшення карантинних заходів готова лише Кіровоградська область, де показник захворюваності становить 28,5 на 100 тис. населення.

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Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому є значне поширення COVID-19.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів поспіль; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення упродовж останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні упродовж минулої доби, 12 жовтня, виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість - 270 587.

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