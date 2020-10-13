У COVID-лікарнях зайняті понад 60% ліжок - МОЗ

Станом на 12 жовтня, у лікарнях, які відведені для лікування пацієнтів з COVID-19, зайнято 62,3% ліжок.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, у Києві станом на 12 жовтня завантаженість ліжок у лікарнях "першої хвилі" становить 70,6%, захворюваність за останні 14 днів становить 186,5 на 100 тис. населення при базовому показнику, встановленому МОЗ, - 40 на 100 тис. населення.

Найвищий показник завантаженості ліжок у лікарнях "першої хвилі", за даними МОЗ, в Одеській області - 85,6%, Луганській області - 83,9%, Донецькій області - 83,7%, Харківській області - 75%, Дніпропетровській області - 73,3%, Вінницькій області - 70,8.

Найвищий показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення станом на 13 жовтня, за даними МОЗ, зафіксовано у Сумській області - 327,1, Тернопільській області - 284,5, Харківській області - 282,9, Хмельницькій області - 266,6, Чернівецькій області - 263,3.

Загалом по Україні захворюваність на COVID-19 за 14 днів складає 172,4 на 100 тис. населення.

За даними МОЗ, до пом'якшення карантинних заходів готова лише Кіровоградська область, де показник захворюваності становить 28,5 на 100 тис. населення.

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому є значне поширення COVID-19.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів поспіль; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення упродовж останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні упродовж минулої доби, 12 жовтня, виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість - 270 587.