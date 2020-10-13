Які обмеження діють в різних епідемічних зонах. Інфографіка

В Україні зареєстровано більш як 250 тисяч випадків зараження на коронавірус. Щодня фіксується приріст кількості нових хворих на рівні більш як 5 тис. осіб. Тому 12 жовтня Державна комісія з ТЕБ та НС оновила епідемічне зонування: в «червоній» зоні опинилися Канів та Суми, Київ віднесено до «помаранчевої». Укрінформ вирішив нагадати, які обмеження передбачає віднесення регіону до тієї чи іншої карантинної зони.

Постанова Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» набула чинності 1 серпня 2020 року.

Відповідно до цього документу, всі регіони, залежно від епідеміологічної ситуації, поділено на декілька зон: «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону» за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Рішення про визначення рівня епідемічної небезпеки та посилення карантинних заходів у районі чи місті приймається Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, якщо:

- середня кількість тестувань методами ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 тестування на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів;

- показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тисяч населення перевищує базовий рівень захворюваності. Базовий рівень захворюваності на COVID-19 становить 40 випадків на 100 тисяч населення за 14 днів;

- завантаженість ліжок у медзакладах становить більш як 50% протягом 5 днів поспіль.

Встановлені для кожного рівня обмеження діють 14 днів, після чого вони можуть бути пом’якшенні при покращені ситуації.

Територія із «зеленим» рівнем епідемічної небезпеки передбачає:

- у громадських будівлях: маска або респіратор;

- проведення масових заходів (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших): не більше 1 людини на 5 метрів квадратних;

- кінотеатри із заповненістю до 50%;

- перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;

- забороняється проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо);

Територія із «жовтим» рівнем епідемічної небезпеки (+ обмеження зеленої), забороняється:

- відвідування установ соціального захисту, у яких перебувають люди похилого віку (крім тих, що надають послуги кризово);

- діяльність хостелів;

- робота після 24:00 та до 07:00 закладів громадського харчування, крім послуг громадського харчування із адресної доставки замовлень та на винос;

- проведення масових заходів у закладах громадського харчування для 20 й більше осіб.

На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій установлено «зелений» та «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту, видів спорту осіб з інвалідністю та спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Територія із «помаранчевим» рівнем епідемічної небезпеки (+ обмеження жовтої), передбачає:

- для масових заходів (спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших): 1 людина на 10 м. кв та не більше 220 людей;

- заборонена діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), крім готелів;

- відвідування закладів освіти групами 20 і більше осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

- медзакладам заборонена планова госпіталізація. Це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта;

- заборонена діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше 1 особи на 10 м2 приміщення;

- заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- прийом відвідувачів закладами торговельного і побутового обслуговування населення за умови перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 м. кв торговельної площі;

- надання послуг громадського харчування за умови забезпечення наповненості понад 50% посадкових місць;

- перевезення пасажирів автомобільним та міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

На територіях із «червоним» рівнем епідемічної небезпеки (+ обмеження «помаранчевої») заборонено:

- регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні, крім перевезення власним транспортом, при цьому в автомобілі має бути не більше 5 осіб, не враховуючи дітей до 14 років.

- відвідування закладів освіти здобувачами освіти;

- робота закладів культури, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів.

16 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив до постанови №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Ці зміни були розроблені та подані на затвердження уряду після наради з мерами міст.

Документ, зокрема, передбачає, що рішення про заборону роботи освітніх закладів на територіях із «червоним» рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19 буде прийматися лише спільно державною та регіональною комісіями з питань ТЕБ та НС.

У адміністративних одиницях із «помаранчевим», «жовтим» та «зеленим» рівнями забороняється робота шкіл у разі, коли на самоізоляцію через контакт із пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 відправлено понад 50 відсотків класів.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлюється за спільним рішенням державної та регіональної комісій з питань ТЕБ та НС у разі завантаженості понад 75 відсотків ліжок у закладах охорони здоров’я регіону протягом 5 днів поспіль або перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 (випадків на 100 тис. населення за 14 днів) більше ніж у 5 разів.

Це може бути одномоментне закриття всіх сфер бізнесу або поступове обмеження певних сфер, які в цьому регіоні призводять до спалахів хвороби.

На території регіону або окремої адміністративно-територіальної одиниці регіону, на якій установлено «жовтий», «помаранчевий» та «червоний» рівень епідемічної небезпеки, додатково можуть застосовуватись обмежувальні протиепідемічні заходи, визначені рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій або органів державної влади та органів місцевого самоврядування.